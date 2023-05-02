В Белгороде ремонт моста на Студенческой закончат к 30 июня

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В областном центре продолжается ремонт «южной» части моста на улице Студенческая. Проект реконструкции удалось запустить в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас дорожникам предстоит выполнить демонтаж дорожной одежды, бетонного защитного слоя, гидроизоляции, перильного ограждения. После чего заменят несколько балок, отремонтируют железобетонные конструкции и конусы и устроят выравнивающий слой, гидроизоляцию и двухслойное дорожное полотно. Далее строители установят перила и барьерные ограждения, заменят опоры наружного освещения и водоотводы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, протяженность ремонтируемого участка составляет 0,146 км. Общая стоимость работ: 166 705,6 тыс. рублей.

на сегодняшний день уже на 80% выполнен ремонт промежуточных опор и заменено 8 балок. Ремонт устоев выполнен на 90%, на 85% обустроены монолитные продольные швы. Практически закончено сопряжение моста с подходами, а ремонт ж/б конструкций после пескоструйной обработки выполнен на 65%. Дорожники также дополнительно заменили еще 3 железобетонные балки длиной 21 м.

Реконструкцию «южной» части моста планируют выполнить до 30 июня.