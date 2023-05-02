Белгородские кинотеатры получат по 30 миллионов поддержки из бюджета

фото: Артем Гребеник.

В Белгородской области все кинотеатры получат субсидии на покупку прав на прокат фильмов. На оперативном совещании правительства региона белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев отчитался о проделанной работе за прошедший год. Одна из мер поддержки предпринимателей – это финансирование кинотеатров.

- В прошлом году отрасль чуть ли не при смерти была. Новогодние праздники дали немного вздохнуть, но кинотеатры из убытков так и не выбрались. В преддверии лета они ждут этих средств, их вот-вот должны выделить, - отметил Епанчинцев.

Глава региона Вячеслав Гладков поддержал информацию о том, что белгородские кинотеатры во времена санкций и СВО находятся не в лучшем положении. Из-за отсутствия в прокате зарубежных фильмов люди практически туда не ходят, поэтому кинотеатрам нужна поддержка.

- Главная проблема в том, что зарубежный прокат практически невозможен. Все встало, потому что нечего смотреть, люди не идут в кинотеатры. За исключением «Чебурашки» на Новый Год – тогда какой-то всплеск был, - отметил губернатор.