Полиция задержала двоих белгородцев, вскрывших замок техэтажа многоэтажки

фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Вечером 30 апреля в Белгороде в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Макаренко трое молодых людей сорвали замок на техническом этаже многоквартирного дома. Бдительный белгородец смог задержать двоих на месте происшествия. Одному удалось скрыться.

Прибывшие полицейские задержали 18-летнего и 19-летнего белгородцев, которые сорвали замок. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в отдел полиции. Во время досмотра в рюкзаке одного из задержанных обнаружили тренировочные резиновые макеты пистолета и двух ножей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, молодые люди пояснили, что планировали попасть на крышу, чтобы сфотографироваться. Обнаруженные в ходе досмотра вещи, а также предметы, предназначенные для отработки приемов рукопашного боя, возвращены законным владельцам. В настоящее время по факту повреждения замка проводится проверка. Местонахождение скрывшегося молодого человека устанавливается.