Белгородская область получит 60,5 млн рублей на развитие медицинского кластера в колледжах

Средства получат три образовательных учреждения региона.

Вячеслав Гладков рассказал, что три колледжа в Белгородской области получат дополнительно 60,5 миллионов рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

Регион подавал заявку на участи в проекте «Профессионалитет» в части создания медицинского кластера и победил. Деньги получат Старооскольский медицинский колледж, Валуйский и колледж Белгородского государственного университета.

- Для нас медицина - один из главных приоритетов, поэтому стараемся работать по всем направлениям. И, конечно же, в части подготовки кадров для системы здравоохранения. Партнерами трех колледжей станут лучшие и самые большие учреждения здравоохранения, как государственные, так и частные. Надеюсь, они своим наставничеством помогут профессиональному становлению наших детей, - рассказал губернатор.

Еще десять миллионов будет добавлено из регионального бюджета. Эти средства пойдут на улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса.