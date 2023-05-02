В Белгородской области начали выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети рассказал, что с сегодняшнего дня, 2 мая, в области дан старт региональным выплатам для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Денежное пособие от региона приурочено ко Дню Победы, его должны вручить до 9 мая.

- Выплаты существуют в Белгородской области третий год. Дал поручение главам муниципальных образований вручить средства лично. Думаю, что вы согласитесь – они своей жизнью заслужили особое внимание. Очень немного осталось их рядом с нами. Дай бог им здоровья! А все, кого сейчас нет, навсегда останутся в нашей памяти, - сказал губернатор.

Отметим, в этом году средства в размере 25 тысяч рублей получат 211 белгородцев. По распоряжению Вячеслава Гладкова в текущем году на эти цели из областного бюджета выделено 5 млн 275 тысяч рублей.