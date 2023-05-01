Белгородцы могут присоединиться к акции по сбору макулатуры «Миллион – Родине!»

Все полученные средства будут направлены на гуманитарную помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из ЛНР, ДНР и Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Также будет предоставлена поддержка общеобразовательным учреждениям в целях подготовки к новому учебному году, находящимся на присоединенных территориях РФ.

Участниками проекта могут стать высшие учебные заведения, ссузы, школы, детские сады, отделения домов молодёжи и бизнес компании. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются от 500 кг. Вместе с этим каждый желающий может индивидуально отнести накопленное вторсырье в пункт приёма или партнёрам акции.

Напомним, за первый сезон силами жителей России было собрано и отправлено на переработку свыше 73 миллиона килограммов макулатуры. Вырученные средства в размере миллиона рублей направили на гуманитарную помощь детскому дому и приюту для безнадзорных животных ЛНР.