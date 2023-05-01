Волейбольный клуб «Белогорье» поспорит за пятое место в Суперлиге с ленинградским «Динамо»

Мохамед Аль Хачдади во втором матче с АСК набрал 27 очков. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Нижнем Новгороде состоялся четвертый матч полуфинальной серии турнира за 5-8-е места в мужской волейбольной Суперлиге. Наше «Белогорье» имело право на осечку даже после неудачи в предыдущей встрече, но «львы» не стали испытывать судьбу – и пусть и с небольшой нервотрепкой, но добились успеха. Проиграв первый счет (17:25), белгородцы выиграли три следующих, причем третий и четвертый с минимальным перевесом. Итоговый счет - 25:21, 26:24, 26:24 и 3:1 по сумме. Также и в серии «Белогорье» вышло в финал со счетом 3:1.

Мохамед Аль Хачдади набрал 27 очков. 15 раз отличился Павел Тетюхин, 14 - Георгий Заболотников. У АСК Павел Железняков заработал 22 балла, 15 - Александр Пятыркин, 14 - Андрей Титич.

- В первом сете наши доигровщики, что Илья, что Стас, пытались ломиться через центрального, стучались в блок, - объяснил неудачное начало поединка старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - И сама по себе команда Нижнего Новгорода очень хорошая, грамотные и опытные игроки, у отлично которых летела подача. Это предопределило результат первого сета. Помимо того, что надо было выиграть в Нижнем Новгороде, стояла задача подвести игроков к матчам за 5−6 места. Поэтому в запасе остался Игорь Филипов, сыгравший два матча в Туле, а на третью игру вышел Юрий Цепков. В том же матче планировался со второй партии выход Георгия Заболотникова, но та игра пошла не по плану.

В первой партии Порошин вышел, когда отрыв АСК уже был большим, партию было не спасти. Сделали вилку, чтобы Рома подыгрался чуть-чуть и отдохнул Мохамед. И далее Порошин неплохо пасовал. В третьей партии у нас, как обычно, начал вырисовываться собственный брак. У АСК было гораздо меньше результативных блоков, чем в первом сете, но все равно с их стороны хватало смягчений, после которых они забивали, - подытожил Сергей Алексеевич.

Теперь завтра, 2 мая, «львы» начнут в Туле финальную серию (до трех побед) за пятое место с ленинградским «Динамо». Начало в 19:00. Второй матч также состоится на тульской земле 4 мая, третий и, если понадобится, четвертый поединок пройдут 8 и 10 мая в Ленинградской области. Пятая встреча при необходимости состоится 14 мая в Туле.