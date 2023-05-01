Белгородцы старше 70 лет могут получить ежемесячные денежные компенсации расходов по взносам на капремонт МКД

При расчёте компенсации учитываются величина взноса на капитальный ремонт, площадь жилого помещения, а также возраст получателя. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Она предоставляется при полной оплате взносов на капитальный ремонт и отсутствии задолженности по коммунальным услугам. Правом на получение выплаты обладают:

• собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти и восьмидесяти лет;

• одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений старше 70 лет;

• проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов 1 и (или) 2 групп.

Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения, находящегося в собственности гражданина, на территории Белгородской области или его долевой собственности. Так, размер выплаты лицам, достигшим возраста семидесяти лет, составляет 50%, старше восьмидесяти лет – 100%.

Подать заявление можно через единый портал «Госуслуги», лично в МФЦ или органы социальной защиты населения по месту проживания. К заявлению гражданин прикладывает только документ, удостоверяющий личность. Адреса, телефоны и режим приёма отделений МФЦ размещены на сайте mfc31.ru. Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону 7(4722) 27-17-41 или в органах социальной защиты населения по месту жительства.