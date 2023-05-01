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НовостиОбщество1 мая 2023 14:59

В Белгородской области в 20-ти машинах скорой помощи появились средства экстренного вызова

Теперь группы задержания смогут быстрее реагировать в экстренной ситуации
Алексей СЕРГУНИН
Специалисты установили кнопки SOS на новые кареты скорой помощи, переданные региону министерством промышленности и торговли РФ.

Специалисты установили кнопки SOS на новые кареты скорой помощи, переданные региону министерством промышленности и торговли РФ.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Специалисты установили кнопки SOS на новые кареты скорой помощи, переданные региону министерством промышленности и торговли РФ. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Решение позволяет указать группе задержания место нахождения бригады скорой помощи, а врачу – получить информацию о том, что помощь скоро прибудет. На текущий момент все экипажи области обладают возможностью запросить помощь в случае опасности.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, автопарк службы скорой помощи Белгородской области пополнили 20 «Газелей».