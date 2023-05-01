В Белгородской области «Датсун» вылетел с трассы: погибла одна пассажирка

По предварительным данным, вчера, 30 апреля, около 19:00 52-летний водитель, управляя автомобилем «Датсун ON-DO», ехал по автодороге «с. Городище – с. Крутое – с. Глушковка». Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На одном из участков автолюбитель съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте, еще одна 47-летняя пассажирка получила телесные повреждения. У водителя зафиксировали алкогольное опьянение.

Как ранее сообщал https://www.kp.ru/online/news/5245878/сайт bel.kp.ru, в Белгороде в результате ДТП погибла женщина.