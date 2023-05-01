В Белгороде обновили Аллею Трудовой Славы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 1 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил лучших работников и лучшие трудовые коллективы региона, которые по итогам 2022 года достигли наивысших показателей в производственной и социальной сферах.

- Я очень рад, что традиция награждать 1 мая лучшие трудовые коллективы существует в Белгородской области уже очень давно. Мы награждаем лучших передовиков производств по всем направлениям. Белгородская область, несмотря на все вызовы, продолжает оставаться лидером по многим отраслям, — отметил Вячеслав Гладков.

В этом году на областную Аллею Трудовой Славы занесены 33 работника и 36 трудовых коллективов, среди которых — Старооскольский завод автотракторного электрооборудования имени Мамонова, Губкинская центральная районная больница, газовая служба в поселке Октябрьский Белгородского района, сельскохозяйственные и строительные организации, лучшие сотрудники учреждений разных сфер.

- Несмотря на очень сложную оперативную обстановку, удивительные результаты показывают наши металлурги, наши сельхозпредприятия, наша обрабатывающая промышленность. И мы гордимся тем, что труд, человек, качество жизни продолжают оставаться приоритетом в нашей работе, — подчеркнул глава Белгородской области.