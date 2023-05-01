В мае 50 белгородцев получат именные поздравления от президента РФ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В мае 50 пенсионеров Белгородской области получат именные поздравления с днем рождения от президента России Владимира Путина. С января этого года глава государства поздравил 198 именинников региона.

Так, свой столетний юбилей в этом месяце отпразднуют уроженки Яковлевского городского округа и Красненского района. Поздравления с 95-летием получат 48 жителей области. Среди них – заслуженный «Труженик тыла», который отметит свой юбилей в День Победы.

Напомним, с июля 2011 года специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области каждый месяц собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения. С 2023 года эту традицию продолжает Социальный фонд РФ.