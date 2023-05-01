Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2023 11:23

В мае 50 белгородцев получат именные поздравления от президента РФ

Глава государства с начала года поздравил 198 именинников региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В мае 50 белгородцев получат именные поздравления от президента РФ.

В мае 50 белгородцев получат именные поздравления от президента РФ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В мае 50 пенсионеров Белгородской области получат именные поздравления с днем рождения от президента России Владимира Путина. С января этого года глава государства поздравил 198 именинников региона.

Так, свой столетний юбилей в этом месяце отпразднуют уроженки Яковлевского городского округа и Красненского района. Поздравления с 95-летием получат 48 жителей области. Среди них – заслуженный «Труженик тыла», который отметит свой юбилей в День Победы.

Напомним, с июля 2011 года специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области каждый месяц собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения. С 2023 года эту традицию продолжает Социальный фонд РФ.