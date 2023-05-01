Пять тысяч юных белгородцев поучаствовали в региональной программе детского туризма

Белгородский губернатор на своей странице в соцсети рассказал о реализации региональной программы детского туризма. Так, по словам Вячеслава Гладкова, уже пять тысяч детей Белгородской области уже поучаствовали в ней. В планах в этом году увеличить количество юных путешественников до 12,5 тысяч человек.

В рамках программы дети посещают различные уголки Белгородской области, знакомятся с историей и современностью родного края, общаются с интересными людьми. Глава региона выразил надежду, что такие поездки усилят у детей любовь к родной земле, которую они будут хранить всю жизнь.

- Куда нужно обратиться, чтобы ваш ребенок принял участие? В школы, в администрации городов и сел или в Министерство образования Белгородской области, - напомнил Вячеслав Гладков.