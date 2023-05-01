На Аллею Трудовой Славы занесен мастер южного участка службы линий электропередачи «Белгородэнерго» Алексей Трунин

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Свидетельство Алексею Трунину вручили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель Белгородского объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов.

Алексей Трунин работает в энергетике 24 года, работу свою любит. Участвовал в строительстве, реконструкции и капремонте воздушных линий электропередачи 110 кВ. Вместе с коллегами занимался устранением последствий технологических нарушений, выносом воздушных линий из зоны строительства и водоемов, в выборе новых трасс прохождения воздушных линий электропередачи, чем внес большой вклад в бесперебойное электроснабжение жителей Белгородской области.

Больше 10 лет является членом мобильной бригады энергетиков, в составе с которой неоднократно участвовал в аварийно-восстановительных работах на территории других регионов страны: в Ростове, Астрахани, Твери, Брянске.

- Для каждого человека, в какой бы отрасли он ни трудился, работа является важной частью жизни. Энергетики не исключение. Сотрудники Белгородэнерго вкладывают в профессиональную деятельность душу, опыт, мастерство и знания, обеспечивая надежное и бесперебойное электроснабжение жителей Белгородской области. Сегодняшняя награда Алексея Трунина – это высокая оценка профессионального труда всего коллектива. Всех коллег хочу поздравить с праздником. Особые слова благодарности - нашим ветеранам и всем, кто находится на заслуженном отдыхе, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.