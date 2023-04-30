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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 19:30

Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородским районом

По предварительным данным, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе.

Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня вечером, 30 апреля, на Белгородом и районом были слышны громкие звуки. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это работа системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

- Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, - написал губернатор в своем телеграм-канале.