Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородским районом

Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня вечером, 30 апреля, на Белгородом и районом были слышны громкие звуки. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что это работа системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

- Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, - написал губернатор в своем телеграм-канале.