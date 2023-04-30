Белгородский губернатор навестил 98-летнюю бабушку, которую привезли в регион из Запорожской области

Вячеслав Гладков с супругой навестили бабушку, перевезенную в Белгородскую область из Запорожья.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с супругой проведал бабушку, которую по просьбе родственницы перевезли из Запорожской области в наш регион. Женщине 98 лет, хотя, по словам губернатора, выглядит она не больше чем на 83 и «держится настоящим бойцом». Она всю жизнь много работала, держала хозяйство и огород. В силу возраста сейчас уже есть проблемы со зрением и коленями.

- Вместе с супругой заехал сегодня к бабушке, про которую рассказывал в утреннем сообщении. Проведали ее, поговорили. Спросил Евдокию Павловну, как она себя чувствует. Она ответила, что никогда по врачам не ходила, поэтому и здорова, - рассказал губернатор.

Отметим, дом пенсионерки в Запорожской области был уничтожен снарядом. Ее родственники обратились к главе региона с просьбой помочь перевезти бабушку в Белгородскую область. В нашем регионе у женщины есть и младший брат с семьей, дочери и племянники с внуками. Сейчас Евдокия Павловна решает, остаться здесь в Белгородской области или поехать к старшей дочери в Волгоградскую область.