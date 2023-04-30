Реконструкцию набережной в районе КонПрока завершат в 2023 году

фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов на выездном совещании рассказал, как преобразится набережная в промзоне. Градоначальник уверен, что после реконструкции прибрежная зона станет одной з самых красивых мест областного центра.

Рабочие уже приступили к расчистке территории ив ближайшие дни начнется планировка спецтехникой. После чего подрядные организации приступят к переустройству сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Валентин Демидов отметил, что прибрежная зона сильно преобразится. Так, после реконструкции будут связаны ключевые точки отдыха - набережная парка Победы и левобережья, центральный пляж и парк аттракционов, Сосновка.

На объекте также увеличат продолжительность велопешеходных дорожек. Появятся смотровые площадки, места отдыха с беседками для барбекю, велопарковки и наружное освещение.