В Белгороде открыли сезон «Элегантных дискотек»

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В парке Победы в областной столице открылся сезон «Элегантных дискотек». О старте танцев для жителей региона старшего поколения написал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

На танцплощадке у сцены белгородцы танцуют, знакомятся и просто любуются видами. Вчера, в день открытия фестиваля «Река в цвету», несмотря на прохладную погоду, подвигаться под песни 90-х собралось немало людей.

- По вечерам в районе парка Победы приходят люди старшего возраста, танцуют, улыбаются, разговаривают друг с другом, знакомятся - живут полной жизнью. Они образец для всех, более молодых поколений. Они настоящие молодцы, - сказал глава региона Вячеслав Гладков.