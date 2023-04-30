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НовостиОбщество30 апреля 2023 14:19

В Белгороде открыли сезон «Элегантных дискотек»

В парке Победы проводят танцы для людей старшего поколения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: скриншот видео

В парке Победы в областной столице открылся сезон «Элегантных дискотек». О старте танцев для жителей региона старшего поколения написал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.

На танцплощадке у сцены белгородцы танцуют, знакомятся и просто любуются видами. Вчера, в день открытия фестиваля «Река в цвету», несмотря на прохладную погоду, подвигаться под песни 90-х собралось немало людей.

- По вечерам в районе парка Победы приходят люди старшего возраста, танцуют, улыбаются, разговаривают друг с другом, знакомятся - живут полной жизнью. Они образец для всех, более молодых поколений. Они настоящие молодцы, - сказал глава региона Вячеслав Гладков.