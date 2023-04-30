Белгородские семьи с детьми с инвалидностью могут оформить льготы для поездок онлайн

На вокзалах круглосуточно и без выходных работает Центр содействия маломобильности. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Существует возможность подать заявление на бесплатные путевки в санаторий, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Льготы действуют для ребенка и одного сопровождающего. Им может быть любой совершеннолетний, который способен осуществлять уход.

В электронном виде можно подать заявление. Бесплатные путевки в санаторий выдаются в порядке очереди – для этого нужно получить справку у лечащего врача. Отметим, что предоставление бесплатной путевки в детский оздоровительный лагерь - региональная льгота. Узнать условия можно в министерстве соцзащиты населения и труда области.

Билеты на поезд или электричку положены один раз в год. Детям с некоторыми тяжелыми заболеваниями, например, онкологией или почечными заболеваниями с гемодиализом доступен бесплатный авиаперелет. Подать заявление на бесплатный проезд можно также на Госуслугах.

Семьям с детьми с инвалидностью тоже предоставляется скидка до 55% в поездах дальнего следования: 50% – в СВ, 55% – в купе. Применить скидку можно на каждую поездку. На вокзалах круглосуточно и без выходных работает Центр содействия маломобильности. Сотрудники помогут поднять коляску, предоставят место для ожидания поезда, посадят в вагон.