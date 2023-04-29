Больницу в белгородском селе Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, временно отключили от электроэнергии

Жителей не было дома, поэтому никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 29 апреля, в очередной раз обстреляли Новую Таволжанку. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место разрушений, встретился с жителями.

- Слава богу, что никого не было дома, поэтому никто не пострадал. Глава округа Владимир Жданов оперативно прибыл на место, вызвал подрядную организацию, которая уже закрывает тепловой контур. Сейчас будут произведены необходимые замеры, и приступим к восстановлению в ближайшее время.

По словам Вячеслава Владимировича, сейчас аварийные бригады восстанавливают подачу электроэнергии. Предварительно работы будут завершены до 19:00. Так как есть повреждение сетей, временно отключено учреждение здравоохранения, которое находится в Таволжанке. Заехал. Встретился с главным врачом, прошелся по палатам. Везде чисто, везде аккуратно, везде заботливый персонал.

- Люди, которые проходят там реабилитацию, вместе со своими родственниками благодарят персонал: врачей, нянечек и медсестер. Поговорил со всеми. Есть вопросы об оплате труда сотрудников. Дал поручение министру здравоохранения Андрею Иконникову разобраться, и или сам, или министр до 15 мая приедем к коллективу с результатом.