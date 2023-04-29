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НовостиПолитика29 апреля 2023 12:44

Белгородское село Новую Таволжанку обстреляли со стороны Украины 29 апреля 2023

Повреждены 11 частных домов
Алексей СЕРГУНИН
В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам.

В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 апреля, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна.

По словам Вячеслава Владимировича, есть повреждения линии электропередачи: без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории. В ближайшее время бригады электриков приступят к восстановительным работам.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 28 апреля, ВСУ атаковали поселок Красное.