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НовостиОбщество29 апреля 2023 7:37

Ко Дню Победы белгородским ветеранам отремонтируют квартиры и дома

Вячеслав Гладков рассказал, что работа организована по оставленным заявкам
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении губернатор Белгородской области, что в этом году часть муниципалитетов региона ко Дню Победы решили отремонтировать квартиры и дома ветеранов по заявкам обратившихся.

- По отчету глав муниципальных образований по заявкам проводится ремонт в квартирах и домах, где проживают ветераны. Такие отчеты получил от Белгородского района, Шебекинского округа, Валуйского округа, Корочанского. Спасибо тем, кто принимает в этом участие. Если есть какие-то вопросы по текущему ремонту, обращайтесь к главам муниципального самоуправления, все главы, я уверен в этом, очень быстро и активно включатся в эту работу, - написал Вячеслав Гладков в соцсети.