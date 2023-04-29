Ко Дню Победы белгородским ветеранам отремонтируют квартиры и дома

В утреннем обращении губернатор Белгородской области, что в этом году часть муниципалитетов региона ко Дню Победы решили отремонтировать квартиры и дома ветеранов по заявкам обратившихся.

- По отчету глав муниципальных образований по заявкам проводится ремонт в квартирах и домах, где проживают ветераны. Такие отчеты получил от Белгородского района, Шебекинского округа, Валуйского округа, Корочанского. Спасибо тем, кто принимает в этом участие. Если есть какие-то вопросы по текущему ремонту, обращайтесь к главам муниципального самоуправления, все главы, я уверен в этом, очень быстро и активно включатся в эту работу, - написал Вячеслав Гладков в соцсети.