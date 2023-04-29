Белгородцы могут задать вопросы о ЕГЭ и ОГЭ по телефону 112

В Белгородской области заработала горячая линия по вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области заработала горячая линия по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. Создана она по поручению губернатора. Дозвониться можно по единому номеру 112. Операторы готовы ответить на большую часть вопросов, касающихся итоговой аттестации белгородских школьников: нужно ли сдавать ЕГЭ и ОГЭ, как будет проходить зачисление в 10-е классы, поступление в вузы и ссузы, в каком формате будут проходить контрольные работы и множество других.

- Несколько дней назад говорил о том, что нужно запустить по телефону 122 возможность получить быстрый и точный ответ об особенностях сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Дорогие учителя, родители, этот сервис заработал. Поэтому, если есть вопросы, обращайтесь, служба начала работу, – рассказал Вячеслав Гладков.

Линия работает с 8 утра до 8 вечера, на линии постоянно находятся 60 операторов. В другое время суток на вопросы ответит или же примет заявку робот София. Оператор обработает заявку в рабочее время и обязательно свяжется с тем, кто звонил.