Неразорвавшийся взрывоопасный предмет найден в Белгородской области

На месте происшествия работает следственная группа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном ЧП на территории Белгородской области. В Грайворонском городском округе нашли неразорвавшийся снаряд. Местных жителей временно отселяют на безопасную территорию до ликвидации боеприпаса.

- На территории Грайворонского округа был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Сейчас на месте работает следственная группа, принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы. Завтра утром работы по нейтрализации боеприпаса будут продолжены, - сообщил губернатор Гладков.

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