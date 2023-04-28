Дожди, грозы и град накроют Белгородскую область 29 апреля 2023

Ветер северный, 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 16 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 29 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дожди, местами сильные. Днем местами кратковременные дожди. Местами грозы, град. Ветер северный, 8-13 м/с, при грозах местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от +10 до +15 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +10 до +12 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Помните: при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев. Если на улице начался град, постарайтесь выбрать укрытие (подземные переходы, магазины и т.д.).

Осадки могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности. Если во время грозы вы находитесь внутри машины, не трогайте металлические детали, которые соприкасаются с кузовом автомобиля, закройте окна в автомобиле и уберите внешнюю антенну при её наличии. В связи с сильными порывами ветра рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов. Самым безопасным способом в условиях сильного ветра будет убрать автомобиль в гараж до конца непогоды.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.