Белгородский поселок Красное обстреляли со стороны Украины 28 апреля 2023

Сегодня, 28 апреля, еще один населенный пункт в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале напил губернатор Белгородской области Гладков

- Пострадавших нет. В поселке Красное есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня в Белгородской области под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский горокруг. С парашюта упал снаряд на жилой дом в Муроме.