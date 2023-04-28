В Белгородской области под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский горокруг

Шебекинский городской округ попал под массовый обстрел. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под массовый обстрел с беспилотных летательных аппаратов попал сегодня, 28 апреля, Шебекинский городской округ. В Муроме на частный жилой дом упал снаряд с парашюта. В данный момент территория оцеплена, на месте происшествия работает следственная группа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады ее восстановят, - написал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.