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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 12:23

В Белгородской области под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский горокруг

С парашюта упал снаряд на жилой дом в Муроме
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Шебекинский городской округ попал под массовый обстрел.

Шебекинский городской округ попал под массовый обстрел.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под массовый обстрел с беспилотных летательных аппаратов попал сегодня, 28 апреля, Шебекинский городской округ. В Муроме на частный жилой дом упал снаряд с парашюта. В данный момент территория оцеплена, на месте происшествия работает следственная группа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады ее восстановят, - написал губернатор Вячеслав Гладков в соцсети.