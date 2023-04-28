В Белгороде Первомай отметят в стиле 1930-х годов

На белгородском фестивале «Река в цвету» покажут театр на воде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде с 29 апреля по 1 мая пройдет яркий праздник «Река в цвету». Множество тюльпанов, необычные арт-инсталляции из растений украсят парк Победы, набережную Везелки и водную гладь реки.

Главная цель фестиваля - создать эстетически привлекательную городскую среду. Организаторы уверены: «Река в цвету» познакомит белгородцев с ландшафтным дизайном и современной флористикой, повысит уровень их образования в области ландшафтного дизайна и благоустройства.

В этом году на Везелке появится новая необычная локация - здесь установят понтонную сцену. На ней будут выступать творческие коллективы и солисты города.

29 апреля в 19.00 можно будет увидеть спектакль «Каштанка». А 30 апреля - представление «Не все коту Масленица». 1 мая на понтонной сцене гостям представят театрализованную концертную программу «Культура и искусство 30-х - 40-х годов».

Тридцатые годы прошлого века станут основной темой этих праздничных дней: музыка, кино и мультфильмы, мода - белгородцы окунутся в атмосферу минувшего столетия.

Парк «Котофей» разделят на несколько локаций. Необычным местом притяжения станет палаточный лагерь. Здесь воссоздадут атмосферу туристических походов: научат разжигать костер и устанавливать палатку, каждый вечер на протяжении трех дней будут звучать отрядные песни.

Самые маленькие гости смогут заглянуть в «Песочный городок». Дети постарше и взрослые посоревнуются в спортивном ориентировании в «Веревочном городке».

Кроме того, в программе праздника различные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игры, кукольные спектакли, конкурс детского дефиле одежды и аксессуаров из бросовых материалов, театрализованный показ мод 30-х - 40-х годов.

В профмастерстве посоревнуются юные флористы. А красочным событием 1 мая станет выставка кораблей, подготовленных в рамках арт-мастерской технического творчества «Бригантина», после которой их спустят на воду.