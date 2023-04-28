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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:16

Белгородцы смогут создавать именные рощи и высаживать именные деревья

Проект запустят в 2024 году
Алексей СЕРГУНИН
После высадки растений горожане также смогут следить за ними в гис-системе.

После высадки растений горожане также смогут следить за ними в гис-системе.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Предполагается, что после высадки растений горожане также смогут следить за ними в гис-системе. Об этом рассказал главный инженер института Ленгипрогор Юрий Перелыгин – автор проекта по урбобиоценозу.

И не только за своим именным садом смогут следить наши земляки. Они получат право проконтролировать, посадили ли новое дерево после удаления сухостоя. В случае необходимости смогут направить специалистам соответствующую заявку.