Белгородцы смогут создавать именные рощи и высаживать именные деревья

После высадки растений горожане также смогут следить за ними в гис-системе. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Предполагается, что после высадки растений горожане также смогут следить за ними в гис-системе. Об этом рассказал главный инженер института Ленгипрогор Юрий Перелыгин – автор проекта по урбобиоценозу.

И не только за своим именным садом смогут следить наши земляки. Они получат право проконтролировать, посадили ли новое дерево после удаления сухостоя. В случае необходимости смогут направить специалистам соответствующую заявку.