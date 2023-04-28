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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:39

Десять муниципалитетов Белгородской области приняли участие во всероссийском субботнике

В числе прочего территории очистили от опавшей листвы и мусора
Алексей СЕРГУНИН
Более 500 человек участвовали в уборке и облагораживании общественных территорий.

Более 500 человек участвовали в уборке и облагораживании общественных территорий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Более 500 человек участвовали в уборке и облагораживании общественных территорий в Белгородском, Вейделевском, Волоконовском и Ровеньском районах, а также в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском горокругах и Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках субботников территории были очищены от опавшей листвы и мусора, побелены деревья, высажены саженцы цветов и кустарники, покрашены бордюры, наведён порядок на клумбах.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, запланированный на 22 апреля субботник не состоялся из-за непогоды.