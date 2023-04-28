Десять муниципалитетов Белгородской области приняли участие во всероссийском субботнике

Более 500 человек участвовали в уборке и облагораживании общественных территорий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Более 500 человек участвовали в уборке и облагораживании общественных территорий в Белгородском, Вейделевском, Волоконовском и Ровеньском районах, а также в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском горокругах и Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках субботников территории были очищены от опавшей листвы и мусора, побелены деревья, высажены саженцы цветов и кустарники, покрашены бордюры, наведён порядок на клумбах.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, запланированный на 22 апреля субботник не состоялся из-за непогоды.