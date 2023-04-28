Стал известен график работы Фонда ЖКХ Белгородской области в майские праздники

Белгородский Фонд содействия реформированию ЖКХ обращает внимание жителей региона на работу отделений в праздничные дни и просит учесть график при посещении офисов:

- с 29 апреля по 1 мая - выходные дни;

- 2, 3 , 4 и 5 мая - рабочие дни, приём осуществляется с 9:00 до 18:00;

- 6, 7, 8 и 9 мая - праздничные выходные дни;

- с 10 мая работаем в прежнем режиме.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, на майские праздники изменится расписание общественного транспорта в Белгородской агломерации. Тем временем белгородский МФЦ опубликовал график работы на майские праздники.