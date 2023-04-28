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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:28

C 1 мая в Белгородской области стартует поливной сезон

До его начала необходимо проверить приборы учета на полив и сроки их поверки
Алексей СЕРГУНИН

Период применения норматива для полива земельного участка на территории региона устанавливается ежегодно с 1 мая по 31 августа включительно. Расчет за услугу по холодному водоснабжению осуществляется в соответствии с показаниями счетчика. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Но при его отсутствии начисление платы производится исходя из площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками вне зависимости от того, производится ли обработка участка.

Также напомним, в соответствии с законодательством РФ обязанность оснащения жилых домов приборами учета и их надлежащая эксплуатация возложена на собственника домовладения.