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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:52

На майские праздники изменится расписание общественного транспорта в Белгородской агломерации

Всего пассажиров будут обслуживать около 340 автобусов
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Фото из телеграм-канала регионального правительства.

1, 7, 8, 9 мая автобусы в Белгородской англомерации будут ходить по расписанию воскресенья. А 6 мая отработают по расписанию субботы. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

Всего пассажиров будут обслуживать около 340 автобусов. Посмотреть график движения транспорта можно на интерактивной карте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский МФЦ опубликовал график работы на майские праздники. Тем временем стало известно, что в Белгородской области не будут проводить парады на 9 мая 2023.