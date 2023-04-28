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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:26

Белгородка Валерия Кузьменко первой набрала 100 баллов на ЕГЭ досрочного периода

С литературой она справилась за 2,5 часа
Алексей СЕРГУНИН
Валерия Кузьменко. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Валерия Кузьменко. Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Максимальное количество баллов по литературе набрала выпускница гимназии № 3 Белгорода Валерия Кузьменко. С ЕГЭ-2023 по литературе наша землячка справилась за 2 часа 25 минут.

- В прошлом году я сдала ЕГЭ на высокие баллы: английский язык – 90, русский – 96. Радость этих побед омрачал только результат по литературе – 60 баллов. К этому экзамену я готовилась особенно усердно: перечитывала и анализировала произведения школьной программы, учила стихотворения и цитаты наизусть, увлекалась литературной критикой, писала сочинения, - поделилась рекордсменка.