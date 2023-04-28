Белгородец избил своего соперника

Беседа переросла в ссору, в результате которой 18-летний белгородец нанес сопернику удар в голову, после чего скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился 18-летний местный житель с переломом челюсти. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, двое парней встретились, чтобы поговорить об общей возлюбленной. Беседа переросла в ссору, в результате которой 18-летний белгородец нанес сопернику удар в голову, после чего скрылся. Пострадавший обратился за помощью в больницу. Согласно медицинскому заключению, здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до трех лет.