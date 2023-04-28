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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:35

С 10 мая белгородцы смогут по телефону 122 узнать про своих родных, принимающих участие в СВО

Об этом сообщил губернатор Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 28 апреля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время традиционного обращения в соцсетях проинформировал о том, что с 10 мая по телефону 122 жители региона смогут задать вопросы, которые касаются прохождения воинской службы своих родных.

- Надеюсь, сможем быстро и качественно отработать схему взаимодействия с Министерством обороны, с военными комиссариатами для того, чтобы наши семьи получали максимально быструю и точную информацию о том, где находятся их близкие, какое у них состояние здоровья, ответить на вопросы, связанные с выплатами, и многие-многие другие темы, которые так вас интересуют.