Белгородские пенсионеры приняли участие в региональном чемпионате по компьютерному многоборью

Среди участников – преподаватели, работники культуры, юристы, медики, инженеры, экономисты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете прошел X чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В марте - апреле были организованы отборочные соревнования в муниципальных районах и городских округах, в которых приняли участие более 200 пенсионеров. В областном чемпионате участвовали 42 человека из всех городов и районов области. Многие являются ветеранами труда, имеют звания Почетного работника общего и профессионального образования, награждены Почетными грамотами и благодарностями. Среди участников – преподаватели, работники культуры, юристы, медики, инженеры, экономисты.

Победителям и призерам областного чемпионата по компьютерному многоборью вручили дипломы и ценные подарки. Лучшие примут участие в XIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет 22 июня в дистанционном формате в Москве.