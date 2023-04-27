МЧС предупреждает белгородцев об ухудшении погоды в пятницу

Ы регионе ожидаются сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 апреля на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут небольшие дожди. Днем же погода значительно ухудшится – в регионе ожидаются сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от 15 до 20 градусов.

В Белгороде ночью 9-11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Белгородской области — сильными порывами ветра, выпадением обильных осадков и грозами Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Помните: при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев. Если на улице начался град, постарайтесь выбрать укрытие (подземные переходы, магазины и т.д.).