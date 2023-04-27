Белгородские полицейские задержали мужчину, гулявшего с пистолетом по улице

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На днях в ходе мониторинга соцсетей полиция обнаружила видео, на котором мужчина шел по Белгороду с пистолетом в руках. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

Как рассказал белгородец, во время похода в магазин он встретил компанию молодых людей, с которыми у него раньше был конфликт. Услышав в свой адрес нецензурную брань, мужчина достал принадлежащий ему пневматический пистолет и пригрозил оппонентам. После взаимных «комплиментов» он пошел домой, забыв, что в руках находится оружие. Мужчина признался, что не хотел пугать белгородцев.

В отношении белгородца составлен административный материал за мелкое хулиганство. Санкции предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.