С начала года белгородские энергетики электроэнергией 39 объектов водоснабжения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках областной программы по обеспечению жителей чистой питьевой водой в первом квартале филиал «Белгородэнерго» подключило к сетям 39 новых объектов водоснабжения. Водной инфраструктуре региона выделено 570 кВт дополнительной мощности.

К централизованному электроснабжению подключено 15 станций водоподготовки в селах и поселках региона, 21 водозаборная скважина, две КНС. В числе крупных присоединений – новый водозабор в поселке Борисовка потребляемой мощностью 70 кВт.

В общей сложности для подключения объектов к сетям энергетики построили 5,2 воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

- Новые объекты водно-канализационного хозяйства региона обеспечиваются надежным электроснабжением в первую очередь, поскольку от этого зависит качество подаваемой населению питьевой воды, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – В текущем году мы планируем выполнить еще целый ряд важных для социальной сферы области присоединений.