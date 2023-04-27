С начала года в Белгороде появилось пять новых стихийных свалок

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Глава администрации областного центра Валентин Демидов поделился итогами единого экологического дня. Была проанализирована работа мэрии в сфере экологии. Зам губернатора Юлия Щедрина с коллегами дали рекомендации по работе в этом направлении.

- Спасибо коллегам за оценку. Многие вопросы решим оперативно. Например, все, что связано со стихийными свалками. С начала года выявлено пять новых. Уборку включили в план. А еще дал поручение установить камеры наблюдения или фотоловушки на этих площадках, - отметил Валентин Демидов.

Городская администрация договорилась совместно с региональным Минсельхозом работать на платформе «Городской информационный центр». Всем структурам, ответственным за вопросы экологии, будет предоставлен доступ к сервису, что позволит грамотно распределять ресурсы и контролировать исполнение задач.

- В системе – управы, управляющие и сетевые компании, Белгорблагоустройство. Есть объективная картина о здоровье зеленых насаждений, состоянии территорий и т.д., - добавил мэр Белгорода.