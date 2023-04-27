Белгородский губернатор присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы»

Вячеслав Гладков принял участие в акции "Диктант Победы".

Сегодня Белгородская область присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы». Принял участие в мероприятии и глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что диктант был непростой.

- Много вопросов было посвящено не только истории Великой Отечественной войны, знаменитым военачальникам и их наградам, но также среди вопросов были и фамилии известных художников и поэтов фронтовых лет. Потому что знания о нашей истории должны быть многогранными. И ещё раз убедился в том, что учиться никогда не поздно, - поделился впечатлениями губернатор.

Отметим, написать «Диктант Победы» можно было как очно, на любой из 181 площадки региона, так и дистанционно, выполнив задания на официальном сайте акции диктантпобеды.рф. В этом году основными темами стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.