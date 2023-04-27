В центре Белгорода на три дня перекроют движение

В Белгороде на время фестиваля "Река в цвету" ограничат движение транспорта. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В центре Белгорода 29 и 30 апреля, а также 1 мая будут действовать ограничения на движение транспорта на некоторых участках дороги. Администрация областного центра просит белгородцев заранее искать пути объезда.

В течение трех дней из-за проведения фестиваля «Река в цвету» ограничат движение автомобилей. На двух участках возле парка «Котофей» будут перекрыты дороги с 7:00 29 апреля и до окончания мероприятий. Также с 23:00 28 апреля на этих участках ограничат стоянку автотранспорта.

Отметим, фестиваль тюльпанов в Белгороде пройдет уже во второй раз. Организаторы обещают провести мастер-классы, игры, организуют музыкальные и театрализованные локации. Основные мероприятия пройдут в парке «Котофей».