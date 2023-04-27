На городской пляж Белгорода завезут новый песок

Гладков И Демидов проинспектировали стройплощадку городского пляжа.

Губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов проверили ход работ на стройплощадке городского пляжа. Чиновники посмотрели варианты тротуарной плитки, которую будут выкладывать на новом пляже. Однако окончательный вариант таки не согласовали.

В этом году на пляж завезут новый белый песок. По словам главы региона, в благоустройстве будут преобладать традиционные меловые оттенки. Яркими акцентами станут дополнительные озеленительные работы и установленные малые архитектурные формы.

- Белый песок, вода и зелень сыграют на контрасте. Наша основная задача - сделать максимально комфортными велосипедные и пешеходные дорожки и проработать соответствующее наружное освещение, - сказал Вячеслав Гладков.