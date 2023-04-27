Стало известно, кто проведет реконструкцию Центрального парка в Белгороде

В качестве заказчика выступало УКС при городской администрации. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно данным сайта госзакупок, реконструкцией Центрального парка в Белгороде займется «Белгороддорстрой». Сумма контракта составила 321 млн рублей. Исполнителя выбрали накануне. В качестве заказчика выступало УКС при городской администрации.

Подрядчик должен будет выполнить устройство инженерных сетей. Рабочие займутся наружным освещением, электроснабжением, кабельной канализацией, системами видеонаблюдения и оповещения, наружными сетями связи, водопроводом, канализацией, поливом, теплосетью и газоснабжением.