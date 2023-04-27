В Белгороде в результате ДТП погибла женщина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в Белгороде на улице Сумской около 7:35 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, женщина водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Опель», выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Тойота». После чего автомобиль наехал на отбойник и опрокинулся.

В результате ДТП женщина, управлявшая «Опелем», погибла на месте происшествия. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.