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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 10:22

В Белгороде в результате ДТП погибла женщина

Оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде в результате ДТП погибла женщина.

В Белгороде в результате ДТП погибла женщина.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня в Белгороде на улице Сумской около 7:35 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, женщина водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Опель», выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Тойота». После чего автомобиль наехал на отбойник и опрокинулся.

В результате ДТП женщина, управлявшая «Опелем», погибла на месте происшествия. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.