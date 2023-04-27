Белгородец погиб, распиливая снаряды времен Великой Отечественной войны

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Житель Белгородской области погиб, распиливая снаряды Великой Отечественной войны. Происшествие случилось в селе Курасовка Ивнянского района. О ЧП сообщил губернатор Белгородской области.

Как написал глава региона в соцсети, во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В итоге один из них сдетонировал и мужчина погиб. Глава района Игорь Щепин и все оперативные службы на месте происшествия. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

- Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы, не просто беря, а начиная их распиливать, потом теряет руки, ноги, гибнет — так не должно быть! Задача глав районов и округов - продолжить разъяснительную работу среди жителей. Особенно среди детей. В сотый раз проходить, объяснять, рассказывать, - подчеркнул глава Белгородской области.