Белгородский губернатор возложил цветы к Вечному огню и стеле «Город воинской славы»

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов и руководители силовых структур сегодня возложили цветы к Вечному огню и стеле «Город воинской славы».

Указом Президента РФ 16 лет назад Белгород первым из российских городов получил почетное звание «Город воинской славы». За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Глава региона поздравил белгородцев со знаменательным событием.

- Сегодня наследники победителей, сыновья Белгородчины в общем строю сражаются с нацизмом, защищают мирных жителей от жестокого врага. А мы, жители приграничного региона, вновь на передовой. Живым щитом стоим на рубежах Родины, на белгородской черте. Помогаем фронту. Восстанавливаем пострадавшую инфраструктуру. Все вместе. С нами сила и правда наших предков! И мы обязательно выстоим и победим! С праздником, наш любимый Белгород! Город воинской славы России. Город Первого салюта. Наш город-герой, - написал Гладков в соцсети.