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НовостиОбщество27 апреля 2023 14:31

В Белгородской области объявлены грантовые конкурсы на поддержку семейных ферм и КФХ

Заявки на участие будут принимать до 23 мая
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @belregion_ru.

фото: @belregion_ru.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области проводит отбор проектов для участия в мероприятиях по развитию семейных ферм и материально-технической базы кооперативов, а также грантов «Агропрогресс» и «Агростартап». Документы и заявки на участие будут принимать до 23 мая 2023 года.

Претендовать на получение грантовой поддержки могут соискатели из всех населенных пунктов Белгородской области за исключением 6 городов: Алексеевка, Белгород, Валуйки, Губкин, Старый Оскол, Шебекино.

Подробные условия конкурсов, а также другая необходимая информация размещены на официальном сайте министерства.