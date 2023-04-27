В Белгородской области на пожаре погиб мужчина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Около 10 вечера 26 апреля в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в селе Казанка Корочанского района. Очевидцы говорили, что видят, как по улице Победы горит жилой дом.

На место пожара незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №25 и добровольная пожарная команда села Бехтеевка. Из окон вырывались языки пламени и дым. Пожарные в течение получаса боролись с возгоранием, им удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар полностью уничтожил дом.

При обследовании горевшего дома огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины 1975 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.